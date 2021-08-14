Москва заключила мирные соглашения с должниками по аренде и покупке недвижимости

Фото: Алексей Орлов, Вечерняя Москва

Столица заключила мирные соглашения с предпринимателями, которые одолжили свыше 150 миллионов рублей на оплату аренды или покупку недвижимости. Об этом сообщил руководитель московского департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, предприниматели, которые арендовали или купили у города недвижимость, но из-за сложного экономического положения взяли в долг более 10 миллионов рублей, могут заключить с Москвой мировое соглашение. Главным условием является единовременное погашение кредита в размере 15 процентов. Остальная часть средств выплачивается в рассрочку. Такая программа, отметил руководитель департамента, действует с 30 октября 2020 года.

В настоящий момент удалось оформить четыре мировых соглашения с гостиницей, торговой фирмой, издательством и занимающейся недвижимостью компанией.

— Мы уже заключили четыре мировых соглашения с предпринимателями, общая сумма долга которых составила почти 152,5 миллиона рублей. Это позволит им сохранить бизнес, — заявил Максим Гаман.

Также он добавил, что перечисленные должники для оформления соглашения единовременно погасили долг в размере 24 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, что в среду, 11 августа, стало известно, что с начала этого года в Москве заключили свыше 28 тысяч договоров долевого участия с использованием ипотеки для покупки жилья в новых многоквартирных домах.