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Израиль отозвал главу посольства из Польши из-за закона о евреях

Юлия Курганова

В мире
Израиль отозвал главу посольства из Польши из-за закона о евреях
Фото: Pixabay

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид поручил поверенному в делах еврейского государства в Польше вернуться в страну «для бессрочных консультаций». Главу дипломатической миссии отозвали из-за подписания «антисемитского и аморального» закона, который ограничивает права евреев на реституцию отнятого имущества.

Лапид заявил, что новый израильский посол, который должен был вскоре поехать в Польшу, туда не поедет. МИД также рекомендует польскому послу в Израиле не возвращаться в дипмиссию и продолжить отпуск в своей стране.

— Польша превратилась в антидемократическую, нелиберальную страну, которая не чтит величайшую трагедию в истории человечества, — сказал глава МИД Израиля.

В ближайшее время будут проведены консультации с Соединенными Штатами о том, как реагировать на утверждение закона.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет тоже осудил подписание поправок.

— Это постыдное решение и позорное презрение к памяти о Холокосте. Израиль негативно воспринимает принятие закона, который препятствует получению евреями компенсации за собственность, украденную у них во время Холокоста, и сожалеет, что Польша решила продолжить причинение вреда тем, кто лишился всего, — сказал он и отметил, что реакция обязательно последует, передает ТАСС.

В августе парламент Польши утвердил поправки в законодательство, согласно которым по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения, в том числе о праве собственности на имущество, невозможно будет его оспорить. В субботу, 14 августа, их подписал президент страны.

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