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Байден пригрозил военным ответом талибам* в Афганистане

Юлия Курганова

В мире
Байден пригрозил военным ответом талибам* в Афганистане
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сказал, что американские военные быстро и решительно ответят на любые действия талибов*, которые поставят под угрозу сотрудников посольства и дипмиссию в Афганистане. Официальное заявление опубликовано в субботу, 14 августа, на сайте Белого дома.

Он отметил, что об этом представителям талибов* было сообщено на переговорах в Дохе.

Также американский лидер поручил госсекретарю Энтони Блинкену поддерживать президента Афганистана Ашрафа Гании, других афганских лидеров «в их стремлении предотвратить дальнейшее кровопролитие и добиться политического урегулирования» в стране.

США начали эвакуацию посольства из Афганистана. Для безопасности сотрудников Байден санкционировал развертывание пяти тысяч американских военнослужащих, а также организованный отход афганцев, которые помогали войскам Соединенных Штатов и находятся под особой угрозой наступления «Талибана»*.

Талибы* почти полностью захватили столицу провинции Пактика. Захвачены все оборонительные системы, административные и правительственные здания.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о вводе американских войск на территорию страны. Талибы* ведут боевые действия с афганскими военнослужащими.

Радикальное движение с момента обострения ситуации захватило многие сельские поселения и города. После этого Госдеп решил вывести часть войск с территории Афганистана, а также помочь местным жителям, которые собираются получать американские визы, в эвакуации.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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