Афганские военные сбежали от талибов* через границу с Узбекистаном

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Группа из 84 военных правительственных сил Афганистана перешла границу с Узбекистаном и обратилась за помощью. Об этом сообщается в воскресенье, 15 августа, в заявлении МИД Узбекистана.

Отмечается, что была оказана помощь раненым, афганских военных накормили и временно разместили. Узбекистан начал переговоры с властями Афганистана по возвращению его граждан на родину.

Также МИД республики указал, что скопление афганских военнослужащих замечено на части моста «Термез-Хайротон».

Байден пригрозил военным ответом талибам* в Афганистане. Он сказал, что американские военные быстро и решительно ответят на любые действия талибов*, которые поставят под угрозу сотрудников посольства и дипмиссию в Афганистане.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о вводе американских войск на территорию страны. Талибы* ведут боевые действия с афганскими военнослужащими.

Радикальное движение с момента обострения ситуации захватило многие сельские поселения и города. После этого Госдеп решил вывести часть войск с территории Афганистана, а также помочь местным жителям, которые собираются получать американские визы, в эвакуации.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.