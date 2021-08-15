Стало известно, кто может возглавить переходное правительство в Афганистане

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Президент Афганистана Ашраф Гани пока не сложил полномочия. В настоящее время в президентском дворце продолжают проходить консультации с политическими партиями.

По информации СМИ, возможно, главой переходного правительства станет экс-министр МВД Али Ахмад Джалали. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщил Sputnik Афганистан со ссылкой на местные источники.

До этого в эфире телеканала Al Arabiya передавалось, что делегация талибов* прибыла в президентский дворец в Кабуле для передачи власти.

Также там сообщалось, что радикальное движение «Талибан»* (запрещено на территории РФ) контролирует всю территорию Афганистана. Однако, по информации корреспондента РИА Новости, не вся территория Афганистана подконтрольна талибам*. Но эти территории не являются стратегическими.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о вводе американских войск на территорию страны. Талибы* ведут боевые действия с афганскими военнослужащими.

С момента обострения ситуации талибами* были захвачены многие сельские поселения и города. После этого Госдеп решил вывести часть войск с территории Афганистана, а также помочь местным жителям, которые собираются получать американские визы, в эвакуации.

15 августа сообщалось о захвате города Майданшахр — административного центра провинции Вардак. Кроме того, в МВД Афганистана сообщили, что талибы* наступают на Кабул. 14 августа они почти полностью захватили столицу провинции Пактика.

На данный момент захвачены все оборонительные системы, административные и правительственные здания.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.