«Как две капли воды»: Кристина Асмус опубликовала фото с младшей сестрой

Фото: instagram/asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус выложила в социальные сети фотографию с родной младшей сестрой Кариной Асмус.

На снимке сестры позируют в элегантных черных нарядах. Кристина Асмус в классическом брючном костюме, а Карина — в утонченном платье.

Подписчики актрисы отметили, что девушки очень похожи друг на друга. В особенности они проследили сходство в пронзительном взгляде.

«Да, очень похожи, красотки обе»; «Как две капли воды!»; «Мне кажется, она больше похожа на вас, чем вы сами», — прокомментировали публикацию поклонники.

Также издание Пятый канал отмечает, что Карина Асмус работает персональным фитнес-тренером. На счету девушки звание заслуженного мастера спорта по гимнастике.

Недавно актриса Кристина Асмус опубликовала фото с мужчиной. Подписчики предположили, что это ее новый молодой человек. Однако артистка опровергла слухи. На снимке был запечатлен ее партнер по фильму «Булки» Борис Дергачев. Также поклонники удивились, насколько сильно актер похож на экс-супруга Асмус Гарика Харламова.