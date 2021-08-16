«Не повредит Байдену»: американист оценил реакцию США на ситуацию в Афганистане

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Американист Юрий Рогулев прокомментировал последние события в Афганистане и высказал предположение о том, как сложившаяся ситуация повлияет на власть в США.

По его словам, то, что происходит в настоящее время в Кабуле, не навредит действующему президенту США Джо Байдену, потому как американская сторона уже очень устала от этой войны.

— Еще Обама собирался и начал выводить войска. Трамп подписывал с ними соглашение. Так что это было ожидаемое событие. Тем более об этом говорил и в своей предвыборной программе Байден. Как это получилось? Как они вывели войска? Это уже другой вопрос. Конечно, его будут критиковать. Но, я думаю, что в целом американцы только вздохнут с облегчением, — рассказал эксперт.

Он отметил, что ситуация в Афганистане является провалом не только для США, но и для стран НАТО, которые пытались «отметиться» на территории страны, передает ИА «НСН».

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о вводе американских войск на территорию страны. Талибы* начали вести боевые действия с афганскими военнослужащими. После этого Госдеп решил вывести часть войск с территории Афганистана, а также помочь местным жителям, которые собираются получать американские визы, в эвакуации.

15 августа телеканал CNN сообщил, что боевики движения Талибан* (запрещено на территории РФ) мирно вошли на территорию Кабула.

За несколько часов до этого президент Афганистана Ашраф Гани бежал из президентского дворца, сообщало посольство РФ в столице страны. Лидер также подал в отставку с поста президента страны, объяснив свое решение желанием предотвратить бойню. По данным СМИ, Гани отправился в Таджикистан, откуда планирует перебраться в третье государство. Однако МИД Таджикистана опроверг эту информацию. Представители министерства заявили, что самолет с афганским лидером не пересекал воздушное пространство страны.

Талибы* заявили, что контролируют всю территорию Афганистана. Также сообщалось, что боевые действия на территории столицы страны больше не ведутся.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.