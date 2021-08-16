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Музей Москвы пригласил горожан на День Жабобо

Ольга Маркова

Развлечения
Музей Москвы пригласил горожан на День Жабобо
Фото: Вечерняя Москва

Музей Москвы и проект «Жабобо» 22 августа приглашают посетителей на фестиваль, посвященный бережному отношению к животным. Помимо образовательной программы, гостей ждет площадка для прогулки и игр с животными.

Старт мероприятиям даст лекционная программа Дня Жабобо, в рамках которой пройдут интерактивные беседы: «Мифы и факты о домашних животных», «Мне только спросить. Визит к врачу», «Экзотические и/или домашние» и «Жизнь с питомцем в большом городе».

В развлекательной части фестиваля гости смогут посетить Школу хороших манер — уголок учебного центра «Собачье дело», а также концерт-исследование «Музыка для друга», стендап-сторителлинг «Черепашка Лиза и все, все, все» и диджей-сет «Собака мордой вперед».

В течение дня во дворе Музея Москвы гости смогут увидеть несколько художественных проектов, посвященных животным и этичному отношению к ним, пройдут интерактивный перформанс «Танцы», «Опера для служебных собак» и интерактивная инсталляция «Искусство — зверям!».

Отдельная программа подготовлена для юных посетителей. Здесь они примут участие в мастер-классах «Московский бестиарий», «Хочу льва!» и интерактивном уроке про благотворительность и доброе отношение к животным от Центра «Юна».

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

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