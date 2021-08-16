Музей Булгакова примет участие в акции «Ночь в Кино»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей М. А. Булгакова 28 августа приглашает посетителей на лекцию «Писатель и Кино», которая пройдет в рамках общегородской акции «Ночь в Кино».

Слушатели узнают о различных точках соприкосновения Михаила Булгакова с искусством кинематографа: о том, какие кинокартины писатель смотрел и какие отзывы о них оставил и каким образом сотрудничал с отечественными кинофабриками.

Имя Михаила Булгакова граждане страны Советов начали узнавать в середине 50-х годов прошлого века. Немалую роль в этом сыграл кинематограф. На лекции речь пойдет о том, что самого писателя привлекало в кино, и как Михаил Булгаков работал над киносценариями гоголевских произведений «Ревизор» и «Мертвые души», как сочинял шуточные сценарии для кинофабрик.

Другая часть лекции будет посвящена жизни произведений писателя после смерти Булгакова. Не останется без внимания одна из самых популярных кинокартин по булгаковским произведениям — комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» — а также и оригинальная пьеса Михаила Булгакова «Иван Васильевич», изначально создававшаяся для театральной сцены.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.