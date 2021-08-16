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СМИ: Минобороны Узбекистана изучает сообщения о крушении военного афганского самолета

Полина Долганова

В мире
СМИ: Минобороны Узбекистана изучает сообщения о крушении военного афганского самолета
Фото: U.S. Department of State / Ronny Przysucha

Министерство обороны Узбекистана изучает сообщения о крушении самолета Военно-воздушных сил Афганистана в Сурхандарьинской области. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает издание «Газета.uz».

— Самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана потерпел крушение в Шерабадском районе Сурхандарьинской области вечером 15 августа, — говорится в сообщении.

Позже в СМИ появились фотографии, на которых видны части упавшего судна. Также в интернет просочилась информация об одном пострадавшем.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о вводе американских войск на территорию страны. Талибы* начали вести боевые действия с афганскими военнослужащими. После этого Госдеп решил вывести часть войск с территории Афганистана, а также помочь местным жителям, которые собираются получать американские визы, в эвакуации.

15 августа телеканал CNN сообщил, что боевики движения «Талибан»* мирно вошли на территорию Кабула.

За несколько часов до этого президент Афганистана Ашраф Гани бежал из президентского дворца, сообщало посольство РФ в столице страны. Лидер также подал в отставку с поста президента страны, объяснив свое решение желанием предотвратить бойню. По данным СМИ, Гани отправился в Таджикистан, откуда планирует перебраться в третье государство. Однако МИД Таджикистана опроверг эту информацию. Представители министерства заявили, что самолет с афганским лидером не пересекал воздушное пространство страны.

Талибы* заявили, что контролируют всю территорию Афганистана. Также сообщалось, что боевые действия на территории столицы страны больше не ведутся.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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