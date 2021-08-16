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Стала известна сумма, которую заплатил Авербух за роды Арзамасовой

Анастасия Волоснова

Общество
Стала известна сумма, которую заплатил Авербух за роды Арзамасовой
Фото: instagram/liza_arzamasova

Продюсер и фигурист Илья Авербух заплатил за роды своей жены, актрисы Лизы Арзамасовой более одного миллиона рублей. Об этом сообщает в понедельник, 16 августа, портал Blitz.

Арзамасова родила сына в одном из лучших медицинских учреждений Москвы. Услуги столичных врачей обошлись фигуристу в 1,3 миллиона рублей, сообщает Blitz.

При этом на самих родах Авербух не присутствовал, так как Арзамасова не хотела показывать мужу такой интимный момент.

Лиза Арзамасова впервые стала мамой в субботу, 14 августа. На своей странице в социальной сети Instagram она поделилась трогательным снимком, на котором они вместе с мужем нежно обнимают новорожденного ребенка.

В декабре 2020 года Арзамасова вышла замуж за фигуриста Авербуха. Пара длительное время скрывала свои отношения. В апреле 2021 года они сообщили, что ждут ребенка.

Супруги не распространялись о том, как планируют назвать совместного первенца.

Арзамасова также рассказывала о взаимоотношениях с сыном своего мужа от первого брака. В настоящее время 17-летний Мартин живет вместе с отцом и его новой женой.

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