Рогозин пообещал привлечь частную компанию к созданию базы на Луне

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К созданию базы России на Луне планируется привлечь специалистов негосударственного Астрономического научного центра (АНЦ). Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в понедельник, 16 августа.

— Обязательно привлечем их к созданию Лунной научной базы и научной аппаратуры мониторинга космического пространства, которую планируем установить на Российской орбитальной служебной станции, — рассказал он в своем Telegram-канале.

Высадка российских космонавтов на Луне запланирована на 2030 год.

31 июля научно-технический совет Роскосмоса принял решение о создании Российской орбитальной служебной станции и приступит к ее проектированию. Разработка эскизного проекта новой станции начнется в рамках действующей федеральной космической программы на срок до 2025 года.

В госкорпорации добавили, что эксплуатировать российский сегмент Международной космической станции (МКС) после 2024 года небезопасно из-за старения значительной части оборудования.

29 июля на МКС впервые открыли люк в многофункциональный лабораторный модуль «Наука». После его успешной стыковки со станцией, когда экипаж открыл люк модуля, его двигатели внепланово включились. Для стабилизации МКС были включены двигатели корабля «Прогресс», угрозы экипажу не было.