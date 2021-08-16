Суд в Москве заочно арестовал обвиняемого в убийствах и похищениях главу ОПГ

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Находящегося в международном розыске и подозреваемого в причастности к ряду убийств и похищений Анатолия Фурсова заочно арестовал московский суд. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

— Сегодня в отношении руководителя преступной организованной группы Анатолия Фурсова по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно. Он также находится в международном розыске. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению его местонахождения, — рассказала она.

Представитель ведомства отметила, что Фурсов заключал с клиентами его фирмы договор ренты или пожизненного содержания с иждивением, а потом похищал и убивал их. Иванова заявила, что в 2017–2019 годах Организованная преступная группа (ОПГ) под его началом убила двоих мужчин, а также совершила покушение на убийство трех женщин и еще двух мужчин.

В отношении членов ОПГ возбуждено многоэтапное уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой из корыстных побуждений», «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой из корыстных побуждений» и «Мошенничество в особо крупном размере».

По данному делу проведено множество различных экспертиз. Подозреваемых заключили под стражу, двоим из них, находящихся в розыске, обвинение предъявлено заочно, сообщается на сайте ведомства.

В июне сообщалось, что одиннадцать членов ОПГ «Таганская» предстанут перед судом. По данным Генеральной прокуратуры РФ, они обвиняются в убийстве более чем двух лиц, а также в похищениях, кражах, грабежах, вымогательстве, мошенничестве при получении выплат и незаконном обороте оружия.