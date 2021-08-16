Путин распорядился подготовить предложения о проверке цифровых активов и валют

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по проверке цифровых активов и валют в рамках Национального плана по борьбе с коррупцией. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 16 августа.

— Генеральной прокуратуре РФ до 15 июля 2024 года представить предложения по совершенствованию правового регулирования вопросов, связанных с выявлением и пресечением преступлений коррупционной направленности, предметом которых являются цифровые финансовые активы, иные цифровые права, цифровая валюта, а также с обнаружением, арестом и последующим возвращением потерпевшим и (или) обращением в доход государства цифровых активов, иных цифровых прав, цифровой валюты, полученных (преобразованных в таковые) в результате совершения этих преступлений, — говорится в тексте документа на сайте.

16 августа Путин также поручил правительству подготовить предложения по предоставлению права пользования участками недр около Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской железнодорожных магистралей для добычи ископаемых.

Полезные ископаемые можно будет добывать без проведения аукционов на срок действия договоров при использовании их в целях выполнения работ. Речь, как уточняется, идет об участках на территориях, примыкающих к БАМ и Транссибу, а также об организациях, которые заключили договоры с ОАО «РЖД» на проведение работ по строительству или реконструкции объектов инфраструктуры магистралей.