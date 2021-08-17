Названы регионы, которые окажутся в эпицентре аномальной жары

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Урал и Поволжье будут находиться в эпицентре аномально жаркой погоды, которая установилась на территории России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что температура, превышающая климатическую норму, фиксируется на всей территории страны. При этом самые значительные аномалии, на десять-одиннадцать градусов температура выше нормы, отмечаются в Приволжском федеральном округе и на Урале.

Кроме того, аномально жарко в Якутии, где температура будет превышать нормативные значения на четыре-шесть градусов.

Вильфанд предупредил, что подобная картина сохранится до конца текущей рабочей недели, сообщает ТАСС.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода придет в Центральную Россию в начале текущей недели. Во вторник, 17 августа, воздух прогреется до аномальных плюс 28–30 градусов. На юге местами температура может составить до 35 градусов тепла. По ночам температура воздуха будет опускаться не ниже плюс 15 градусов.

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности во вторник, 17 августа, из-за сильной жары. Период предупреждения будет действовать с 10:00 до 16:00. Местами воздух может прогреться до плюс 30–32 градусов.