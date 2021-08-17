Музей Москвы пригласил горожан на фестиваль «Чашка»

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Музей Москвы 28 и 29 августа приглашает жителей и гостей города принять участие в фестивале чая, кофе и шоколада «Чашка». Здесь можно продегустировать новинки этих напитков из разных стран, увидеть презентации, приобрести кофейную, шоколадную и чайную продукцию, принять участие в образовательной программе, мастер-классах и конкурсах.

На многочисленных семинарах специалисты поделятся с посетителями секретами приготовления вкусного чая и кофе, расскажут об истории напитков и их целебных свойствах, и о том, как создать на кухне настоящий коктейльный бар.

Для детей на площадке пройдут мастер-классы с космическим доктором-котом по росписи деревянных чашек, по изготовлению мыла и свечей, «Пчелка из стаканчика», по актерскому мастерству.

В развлекательной программе форума — кофейное и чайное казино, чемпионат BREW BATTLE и лотерея.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте фестиваля.