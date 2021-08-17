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Безработный мужчина лишился почти 3 миллионов рублей, пройдя интернет-опрос

Илья Ашуров

Происшествия
Безработный мужчина лишился почти 3 миллионов рублей, пройдя интернет-опрос
Фото: pixabay.com/ru

Мужчина лишился почти трех миллионов рублей в попытке пройти интернет-опрос. Об этом во вторник, 17 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.

По словам представителя ведомства, вечером 16 августа в полицию обратился безработный мужчина. Он заявил, что с его банковского счета пропала крупная сумма денег.

Позже сотрудники правоохранительных органов узнали, что за несколько часов до этого мужчина пытался пройти интернет-опрос за денежное вознаграждение. С этой целью он зашел на сайт и после прохождения опроса ввел реквизиты своей банковской карты.

Позже со счета мужчины пропали 2 миллиона 714 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

12 августа пожилой мужчина обратился к полицейским. Он сообщил, что 25 июля ему на телефон пришло сообщение с кодом для входа в приложение онлайн-банка, но он не придал этому значения.

Спустя какое-то время он пришел в банк и попытался снять деньги со своего счета. Однако там ему сказали, что с 26 по 27 июля с его счета списали более 1,1 миллиона рублей.

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