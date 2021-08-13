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Пришла странная СМС: столичный пенсионер лишился более миллиона рублей

Михаил Алимов

Происшествия
Пришла странная СМС: столичный пенсионер лишился более миллиона рублей
Фото: sudak.rk.gov.ru

Столичный пенсионер лишился более миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 13 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Пожилой мужчина обратился к полицейским 12 августа. По его словам, 25 июля ему на телефон пришло сообщение с кодом для входа в приложение онлайн-банка. Тогда он не обратил на это внимания.

Спустя какое-то время он пришел в банк и попытался снять деньги со своего счета. Однако там ему сказали, что с 26 по 27 июля с его счета списали более 1,1 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Пожилые жители столицы нередко становятся жертвами мошенников. Так, 27 июля стало известно, что сиделка похитила у пожилой пары свыше 900 тысяч рублей. 21 июля сообщалось о телефонной мошеннице, которая украла у пенсионера почти полмиллиона рублей. А 12 августа в МВД рассказали историю загадочной пропажи более трех миллионов рублей с банковского счета москвича 1939 года рождения.

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