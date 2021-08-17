Сергей Собянин поручил ускорить разработку проектов по развитию бывших промзон в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить разработку проектов комплексного развития территорий (КРТ) бывших промзон в Москве. Об этом во вторник, 17 августа, рассказали в пресс-службе мэра столицы.

В проекты планируют инвестировать 794 миллиарда рублей. При этом количество новых рабочих мест составит 49 тысяч.

— В ближайшие месяцы правительство Москвы планирует рассмотреть и утвердить 13 проектов КРТ общей площадью 162,6 гектара в рамках городской программы «Индустриальные кварталы». В их рамках будет построено 3,5 миллиона «квадратов» недвижимости, — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что соответствующее поручение Сергей Собянин дал по итогам заседания президиума правительства города, пишет РИА Новости.

До этого Сергей Собянин выделил грант на регистрацию выявленных памятников культурного наследия. Федеральной кадастровой палате Росреестра выделят грант в размере 10 миллионов 911,9 тысячи рублей.

В свою очередь председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что на территории между улицей Горбунова, МКАД и Бобруйской улицей благодаря единому механизму КРТ планируется масштабная реорганизация территории с возведением социальных объектов и общественно-производственной застройки.