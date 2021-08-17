Суд в Москве оштрафовал Googlе еще на четыре миллиона рублей
Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Googlе на четыре миллиона рублей за неудаление ссылок на запрещенный контент. Об этом во вторник, 17 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
— Googlе признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы, запрещенных российским законодательством» — прим. «ВМ»). Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей, — заключил собеседник «ВМ».
В мае этого года интернет-гигант уже получил два штрафа по данной административной статье. Так, 25 мая за отказ удалять запрещенный контент компания была оштрафована на шесть миллионов рублей, 27 мая — на три с половиной миллиона рублей.
В конце прошлого месяца суд впервые оштрафовал Google за нарушение закона о локализации данных россиян. По этому нарушению Googlе предстоит выплатить в счет российской казны три миллиона рублей.