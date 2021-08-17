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Мосприрода проведет более 15 бесплатных творческих занятий на выходных

Анастасия Волоснова

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Мосприрода проведет более 15 бесплатных творческих занятий на выходных
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В субботу и воскресенье, 21 и 22 августа, специалисты Мосприроды проведут для жителей столицы более 15 бесплатных творческих занятий. Об этом во вторник, 17 августа, рассказали в пресс-службе организации.

В экоцентрах и на природных территориях Мосприроды организуют квесты, викторины, мастер-классы, конкурсы и экологические занятия разных форматов. Для участия в мероприятиях необходимо пройти предварительную запись.

В пресс-службе уточнили, что во время проведения мастер-классов будут соблюдаться антиковидные меры. Также будут действовать ограничения по количеству участников.

С расписанием игр можно ознакомиться на официальной странице Мосприроды в социальной сети «ВКонтакте».

Мосприрода 12 и 13 августа открыла цикл занятий, посвященный ночным хищникам. Мероприятия пройдут в офлайн- и онлайн-форматах. Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации.

При этом фестиваль цветов Green City пройдет на ВДНХ. Для гостей мероприятия будут работать творческие мастер-классы, участников которых научат японской технике ошибана, покажут, как сделать экологичную сумку-шопер, объяснят, как приготовить вкусные здоровые милкшейки и создать собственную рецептуру шоколада.

В свою очередь в Подмосковье состоится конный фестиваль «Иваново поле». Гости станут свидетелями лучших конных шоу и показательных выступлений наездников. В программе: рыцарский турнир святого Георгия, выездка, котильон, вестерн «Легенды Дикого Запада», драйвинг, джигитовка и зеркальный конкур.

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