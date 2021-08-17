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День флага России отметят в Музее Победы

Ольга Маркова

Развлечения
День флага России отметят в Музее Победы
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Музей Победы 22 августа приглашает посетителей на праздничную программу, приуроченную ко Дню Государственного флага Российской Федерации. На открытой площадке боевой техники пройдут концерт, мастер-класс и познавательный квест.

Начнется программа с творческого мастер-класса «Символ единства». Участникам покажут, как сделать российский флаг из цветных салфеток.

На познавательном квесте «Государственные символы России» участникам предстоит ответить на вопросы и выполнить задания по истории возникновения российского флага, а также познакомиться с другими государственными символами нашей страны.

В концертной программе с песнями «Последний бой», «Москвич», «А я иду шагаю по Москве», «Письмо, пришедшее с войны», «Эх, дороги» выступит творческий коллектив «Музыкальная дорожка».

Участие в мероприятиях по билетам в музей, сообщает пресс-служба организации.

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