Мэр Москвы заявил о росте скорости движения у Тверской Заставы из-за «Умного перекрестка»
Скорость движения транспорта в районе площади Тверская Застава в Москве увеличилась на 35 процентов благодаря введению системы «Умный перекресток». Об этом написал во вторник, 17 августа, мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По его словам, через площадь каждый день проезжает более 200 тысяч машин в 32 направлениях.
— Это один из самых сложных транспортных узлов в Европе. 10 лет там были стройка и пробки. Но в 2017 году мы отремонтировали площадь, вернули трамвай, распределили транспорт. А в прошлом году поставили умные светофоры, — отметил Сергей Собянин.
Он добавил, что система собирает для анализа данные с 400 светофоров по всему Тверскому району. Они переключаются в зависимости от дорожной ситуации в районе.
Глава города подчеркнул, что теперь пешеходы тратят на переход дороги возле Тверской Заставы в два раза меньше времени, так как скорость движения выросла на 35 процентов.
Сергей Собянин уточнил, что в настоящее время в Москве установлено около 500 умных перекрестков. Их начали внедрять на дорогах столицы более года назад.
В системе умных перекрестков заложено отдавать приоритет в движении автобусам, трамваям и электробусам. От этого пользу получают не только пассажиры общественного транспорта, но и водители личного транспорта.
До этого Сергей Собянин поручил ускорить разработку проектов по развитию бывших промзон в Москве. В проекты планируют инвестировать 794 миллиарда рублей. В рамках городской программы «Индустриальные кварталы» столичные власти утвердят 13 проектов КРТ. Их общая площадь составляет 162,6 гектара.
По программе в Москве построят 3,5 миллиона «квадратов» недвижимости. Они позволят организовать порядка 49 тысяч новых рабочих мест.