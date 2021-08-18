Психолог заподозрила конфликт между Авербухом и Арзамасовой из-за ребенка

Фото: instagram/liza_arzamasova

Тренер по фигурному катанию Илья Авербух и его супруга, актриса Елизавета Арзамасова неспроста тянут с выбором имени для своего новорожденного сына. Такое мнение высказала психолог Наталья Панфилова.

По мнению эксперта, долгие раздумья пары свидетельствуют о том, что «есть споры, а имя ребенка не должно ассоциироваться с конфликтом».

Панфилова пожелала родителям малыша обойтись без скандалов и ругани, а также порекомендовала не перегружать имя и не придавать ему ассоциации с историческими личностями в ожидании, что ребенок станет новым «Петром Великим» или «Александром Македонским», сообщает портал BLITZ+.

В декабре 2020 года Елизавета Арзамасова вышла замуж за фигуриста Авербуха. Пара длительное время скрывала свои отношения. В апреле 2021 года они сообщили, что ждут ребенка. Актриса впервые стала мамой в субботу, 14 августа. Она родила тренеру Илье Авербуху сына весом 3800 и ростом 53 сантиметра.

Арзамасова также рассказывала о взаимоотношениях с сыном своего мужа от первого брака. В настоящее время 17-летний Мартин живет вместе с отцом и его новой женой.