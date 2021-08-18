Троих полицейских задержали за угрозу подкинуть наркотики пассажиру BMW в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Новинский бульвар Карта всех событий

В Москве задержали троих полицейских по подозрению в превышении должностных полномочий. В феврале этого года они требовали у москвича крупную сумму денег, угрожая в противном случае подбросить ему наркотики. Об этом в среду, 18 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел 20 февраля на Новинском бульваре. Полицейские остановили иномарку BMW под предлогом проверки документов. Затем они заявили мужчине, находящемуся в салоне машины, что подбросят ему наркотики и привлекут к уголовной ответственности, если он не заплатит им 500 тысяч рублей.

Пассажир согласился выполнить требование злоумышленников. Он обналичил средства и передал их полицейским, а спустя несколько дней обратился с заявлением в органы.

17 августа недобросовестные правоохранители были задержаны. Ими оказались майор, старший сержант и сержант столичной полиции. В отношении них возбудили уголовное дело.

«ВМ» направила в МВД запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. В полиции подтвердили факт задержания сотрудников отделения, отметив, что все трое подозреваемых будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут установленное законом наказание.

— В результате проверочных мероприятий оперативниками подразделения собственной безопасности установлен факт получения незаконного денежного вознаграждения тремя сотрудниками патрульно-постовой службы ОМВД России по району Арбат г. Москвы от гражданина. В случае отказа выплатить деньги полицейские угрожали привлечь мужчину к уголовной ответственности за хранение запрещённых веществ. Майор, старший сержант и сержант полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут установленное законом наказание, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, — заключили в пресс-службе ведомства.

Резонансный случай задержания высокопоставленного чиновника произошел в прошлом месяце. 20 июля начальник управления ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов был задержан по подозрению в организации преступного сообщества.

В тот же день сотрудники ГУ СБ МВД и ФСБ провели на территории края спецоперацию, в ходе которой были задержаны семеро подозреваемых. По версии следствия, они получили в качестве взяток более 19 миллионов рублей от водителей и организаторов перевозок для проезда по территории края с нарушениями административного законодательства.