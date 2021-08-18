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Белорусская легкоатлетка Тимановская хочет сменить гражданство и выступать за Польшу

Михаил Алимов

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Белорусская легкоатлетка Тимановская хочет сменить гражданство и выступать за Польшу
Фото: instagram/kristi_timanovskaya

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская хочет сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Польши. Об этом в среду, 18 августа, сообщает РБК.

— Мы сейчас будем пытаться сменить спортивное гражданство, чтобы я могла выступать за сборную Польши. Условия смены спортивного гражданства — это карантин, который обычно длится три года. Но мы будем просить, чтобы для меня его сократили, потому что довольно неоднозначная ситуация, — рассказала она в интервью телеканалу.

По ее словам, спортсменка не планировала оставаться в Польше — это «вынужденная мера». Девушка отмечает, что вернется в Белоруссию, когда будет уверена в своей безопасности. Страна все равно остается для нее домом, и она «будет возвращаться туда снова и снова».

30 июля Тимановская подвергла критике белорусских спортивных чиновников за изменения в составе команды на дистанции 4х400 метров на Олимпийских играх в Токио. Также она заявила, что ее хотят насильно вывезти из Токио в Белоруссию.

Позднее стало известно, что спортсменка не планирует возвращаться на родину. Также известно, что ее супруг покинул Белоруссию и выехал в Киев. 2 августа в МИД Польши сообщили, что Тимановская получила гуманитарную визу государства. Варшава пообещала сделать все необходимое, чтобы помочь легкоатлетке продолжить спортивную карьеру.

Международный олимпийский комитет также проводит дисциплинарное разбирательство из-за ситуации вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Оно было открыто 4 августа.

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