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Завершилось благоустройство территории у станции БКЛ «Народное ополчение»

Анастасия Волоснова

Город
Завершилось благоустройство территории у станции БКЛ «Народное ополчение»
Фото: Комплекс городского хозяйства
Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Народное Ополчение Карта всех событий

В Москве завершились работы по благоустройству территории, которая прилегает к станции «Народное Ополчение» Большой кольцевой линии метро. Об этом в четверг, 19 августа, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

По его словам, из-за открытия новой станции увеличивается поток пешеходов возле нее. По этой причине специалисты Комплекса городского хозяйства (КГХ) привели в порядок пешеходные зоны.

— На улице Демьяна Бедного отремонтировали и заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части, обновили тротуары, организовали около 200 парковочных мест для автомобилей и велопарковку, — отметил Бирюков.

Он добавил, что на дороге к метро установили около 60 фонарей с энергосберегающими лампами и лавочки. В районе также обустроили три современных остановочных павильона и четыре навигационные стелы.

В текущем году специалисты КГХ будут благоустраивать территорию у 12 станций БКЛ и метро.

Бирюков также рассказал, что до середины сентября 2021 года в Москве благоустроят около четырех тысяч дворовых территорий общей площадью более 4,2 тысячи гектаров. По его словам, в настоящее время специалисты завершили работы на 3,5 тысячи объектах.

Мэр Москвы Сергей Собянин представил основные проекты благоустройства северо-запада столицы. По его словам, в настоящее время специалисты приводят в порядок бульварные зоны, связывающие микрорайоны 4, 5, 6 и 7 в Митине. Мэр уточнил, что в Щукине создают парк возле улицы Маршала Бирюзова, а также сквер у кинотеатра «Юность».

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