Защита обжаловала арест обвиняемого в госизмене гендиректора НИП гиперзвуковых систем

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Главный конструктор ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александр Куранов, который был задержан по подозрению в государственной измене, обжаловал решение суда по своему аресту. Об этом в четверг, 19 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Лефортовского суда.

— Апелляционная жалоба Куранова на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу поступила в суд. Дата рассмотрения жалобы в Московском городском суде пока не назначена, — сказал собеседник «ВМ».

В четверг, 12 августа, ФСБ задержала Куранова по подозрению в государственной измене. В тот же день суд отправил его в СИЗО на месяц и 28 дней.

Инкриминируемая Куранову статья «Госизмена» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

СПРАВКА «ВМ»

Александр Куранов окончил физический факультет Ленинградского государственного университета, говорится на сайте НИПГС.

В институте он работает с 1988 года. Под его руководством в нем проводились исследования «по развитию новой концепции освоения гиперзвуковых скоростей атмосферного полета».

В 2003 году Куранов защитил докторскую диссертацию по специальности «Тепловые, электрореактивные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов».