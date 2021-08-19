Комик Мирзализаде вышел на свободу после 10 суток ареста

Фото: Пресс-служба Таганского суда Москвы

Стендап-комик Идрак Мирзализаде вышел на свободу после 10 суток в спецприемнике, где он отбывал наказание за разжигание межнациональной розни. Об этом в четверг, 19 августа, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

— Идрак освободился, — цитирует адвоката РИА Новости.

В понедельник, 9 августа, суд признал Мирзализаде виновным по административной статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и постановил арестовать его на десять суток.

В ходе судебного заседания комик свою вину не признал и заявил, что фраза была вырвана из контекста.

В конце июля в отношении 29-летнего стендап-комика Идрака Мирзализаде возбудили административное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» из-за его выступления, видеозапись которого была размещена в интернете в одной из социальных сетей.

Из-за шутки, которая стала поводом для административного дела, на Мирзализаде напали 23 июня в центре Москвы. Как сообщает «МК», к нему подошли двое неизвестных, ударили сзади, а потом потребовали извинений.