Знакомство с девушкой в центре Москвы обернулось для молодого человека избиением

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В центре Москвы пятеро неизвестных избили и ограбили молодого человека, который захотел познакомиться с их подругой. Об этом в четверг, 19 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел около ресторана на Большой Серпуховской улице, дом 4/3. Подвыпивший парень 1999 года рождения подошел познакомиться к девушке. Стоящие рядом с ней мужчины пресекли подобные попытки, сначала ограничившись замечанием.

Вероятно, словесный отпор не подействовал на желающего познакомиться, и тогда мужчины перешли к рукоприкладству. Они избили новоиспеченного Казанову и обокрали. Придя в себе, парень обнаружил пропажу паспорта, полутора тысяч рублей и банковских карт.

По факту случившегося проводится проверка.

В прошлом месяце произошел похожий случай. Вооруженные пистолетами злоумышленники избили и ограбили двух москвичей на западе столицы. Один из пострадавших мужчин лишился золотой цепочки, которую оценили примерно на 70 тысяч рублей.