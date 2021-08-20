«Жуткая картина»: опубликовано видео смерча над Черным морем

Фото: Telegram / Типичная Анапа

Жителям Анапы удалось вечером в четверг, 19 августа, заснять смерч над Черным морем. Кадры стихии опубликовал Telegram-канал «Типичная Анапа».

— Какая жуткая картина. Ночной смерч в море — выглядит просто апокалиптично. В Анапе гроза, молнии и шарашит дождь. Пусть все будет хорошо, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Типичная Анапа

13 августа в Керчи началась эвакуация жителей из подтопленных из-за дождей районов в пункт временного размещения. Для борьбы с последствиями стихии направили группировку сил и средств из 1034 человек, 292 единиц техники, 17 плавсредств и 48 мотопомп. Аварийно-восстановительные работы, как уточнили в МЧС, ведутся в круглосуточном режиме.

В тот же день из-за ожидаемого выпадения большого количества осадков в Анапе ввели режим ЧС. В ликвидации существующих последствий стихии задействованы около 100 человек. Во второй половине дня в городе возможно выпадение до 50 миллиметров осадков.

12 августа синоптик предупредил, что на Крым и Краснодарский край надвигается «библейский потоп». На западе Краснодарского края ожидается 186 миллиметров осадков за сутки — это 370 процентов от нормы августа. В Керчи выпадет 151 миллиметр осадков при месячной норме 44 миллиметра.