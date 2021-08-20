Станцию «Проспект Вернадского» в Москве откроют 23 августа

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Россия, Москва, метро Проспект Вернадского Карта всех событий

Станция Сокольнической линии столичного метро «Проспект Вернадского» возобновит работу в привычном режиме 23 августа. Об этом сообщили в пятницу, 20 августа, в пресс-службе Департамента транспорта города Москвы.

В ведомстве отметили, что строительство перехода на Большую кольцевую линию (БКЛ) уже завершилось. В настоящий момент ведутся работы по облицовке и установке инженерных коммуникаций.

Также в департаменте заявили, что после открытия в конце 2021 года Юго-западного участка БКЛ транспортная доступность сильно увеличится. Новые пересадочные пункты сократят время поездки в среднем на 30 минут, а станция «Проспект Вернадского» станет на 15 процентов свободнее.

— Новые быстрые пересадки на соседние линии позволят экономить в среднем 30 минут. На станции «Проспект Вернадского» Сокольнической линии станет свободнее до 15 процентов. Южный участок красной линии разгрузится до 13 процентов, — написали в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

9 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в этом году будут запущены десять станций БКЛ на западных и юго-западных участках метро.

11 августа Андрей Бочкарев сообщил, что строители проложили более половины тоннеля между станциями «Печатники» и «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

19 августа стало известно, что станцию БКЛ «Сокольники» оформят в стиле строительства первых станций подземки.

Строительство БКЛ началось в 2011 году. На линии расположится 31 станция, а ее общая протяженность составит 70 километров.