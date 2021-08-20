СК запросил передачу дела о нападении собаки на семилетнего ребенка в Жуковском

Фото: СК РФ

Следственный комитет запросил передачу дела из органов полиции о нападении собаки на семилетнего ребенка в подмосковном Жуковском. Об этом в пятницу, 20 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

— Следственные органы ГСУ СК России по Московской области ходатайствуют перед прокурором о передаче уголовного дела из органов полиции в следственный отдел по городу для проведения объективного и всестороннего расследования, — заключила Врадий.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 19 августа во дворе дома на улице Гагарина. 14-летняя хозяйка выгуливала без намордника собаку породы «Американский стаффордширский терьер». В какой-то момент его попыталась погладить семилетняя девочка — животное набросилось на ребенка. Девочку доставили в больницу.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Подмосковная прокуратура взяла данное дело на контроль. Меры прокурорского реагирования будут приняты по результатам проверки.

31 июля сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту нападения ротвейлера на двоих детей в деревне Чеховского городского округа. Инцидент произошел, когда женщина с двумя детьми — четырехлетней девочкой и 11-месячным мальчиком, который находился в коляске, — подошли к частному дому, чтобы купить у его хозяйки овощи.

На участке находился ротвейлер, привязанный на цепи. В какой-то момент животное сорвалось с ошейника и выскочило на улицу. Вначале собака напала на старшего ребенка, а затем повалила коляску с малышом и схватила его пастью за голову. На крик матери детей и владелицы собаки, которые пытались остановить ротвейлера, прибежали прохожие.

Им удалось отогнать собаку, после чего была вызвана скорая помощь. Детей с многочисленными травмами доставили в больницу.