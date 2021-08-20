Путин заявил, что Навального не осуждали за политическую деятельность

Фото: Администрация президента РФ

Алексей Навальный был осужден за криминальное правонарушение против иностранных партнеров, но не за свою политическую деятельность. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в пятницу, 20 августа.

По его словам, никому нельзя «прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов». С учетом того, что данные бизнес-проекты нарушают закон.

Путин также добавил, что в западных странах также не было поддержки для этих людей при продвижении в представительные органы власти. В пример российский лидер привел движения «желтых жилетов» во Франции и «Захвати Уолл-стрит» в США.

— Более того, когда люди вошли в Конгресс после известных выборов в США с политическими требованиями, против них возбудили свыше 100 уголовных дел, судя по предъявляемым обвинениям им грозят длительные сроки тюремного заключения, от 15 до 20–25 лет, а может быть и больше, — отметил Путин.

Он призвал быть объективными в данном вопросе и смотреть на все стороны проблемы. Президент также попросил относиться с уважением к решениям российских судебных властей, пишет ТАСС.

Суд постановил приговорить блогера Алексея Навального к 3,5 года колонии общего режима за неявки в инспекцию после получения условного срока по делу «Ив Роше». Позднее Мосгорсуд признал законной замену Навальному условного срока на реальный.

20 августа Великобритания добавила семь россиян в санкционный список по химическому оружию из-за «отравления» Алексея Навального. Их причастность якобы подтверждают записи телефонных звонков и информация по их перемещению.

До этого следствие предъявило Алексею Навальному обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан. По версии следствия, Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, — «Фонд борьбы с коррупцией»* (решением Московского городского суда признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ).