Путин заявил, что Навального не осуждали за политическую деятельность
Алексей Навальный был осужден за криминальное правонарушение против иностранных партнеров, но не за свою политическую деятельность. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в пятницу, 20 августа.
По его словам, никому нельзя «прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов». С учетом того, что данные бизнес-проекты нарушают закон.
Путин также добавил, что в западных странах также не было поддержки для этих людей при продвижении в представительные органы власти. В пример российский лидер привел движения «желтых жилетов» во Франции и «Захвати Уолл-стрит» в США.
— Более того, когда люди вошли в Конгресс после известных выборов в США с политическими требованиями, против них возбудили свыше 100 уголовных дел, судя по предъявляемым обвинениям им грозят длительные сроки тюремного заключения, от 15 до 20–25 лет, а может быть и больше, — отметил Путин.
Он призвал быть объективными в данном вопросе и смотреть на все стороны проблемы. Президент также попросил относиться с уважением к решениям российских судебных властей, пишет ТАСС.
Суд постановил приговорить блогера Алексея Навального к 3,5 года колонии общего режима за неявки в инспекцию после получения условного срока по делу «Ив Роше». Позднее Мосгорсуд признал законной замену Навальному условного срока на реальный.
20 августа Великобритания добавила семь россиян в санкционный список по химическому оружию из-за «отравления» Алексея Навального. Их причастность якобы подтверждают записи телефонных звонков и информация по их перемещению.
До этого следствие предъявило Алексею Навальному обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан. По версии следствия, Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, — «Фонд борьбы с коррупцией»* (решением Московского городского суда признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ).