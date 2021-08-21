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«Талибан»* представит систему управления Афганистаном в ближайшее время

Михаил Алимов

В мире
«Талибан»* представит систему управления Афганистаном в ближайшее время
Фото: isafmedia / CC BY 2.0

В Афганистане вскоре будет представлена политическая система управления государством. Об этом в субботу, 21 августа, сообщил представитель радикального движения «Талибан»*.

— Эксперты в области права, религии и внешней политики намерены представить новую систему управления (государством — прим. «ВМ») в ближайшие недели, — рассказал он агентству Reuters.

По его словам, новая система в первую очередь направлена на защиту интересов всего населения Афганистана.

Движение осуществляет переговоры о выводе западных войск из страны на дружественных условиях. Кроме того, талибы* и США договорились, что государство не должно стать точкой распространения терроризма в мире.

Представитель радикалов отверг причастность талибов* к беспорядкам при эвакуации в аэропорту Кабула. Он отметил, что план эвакуации не совсем идеален.

— Запад мог бы разработать план эвакуации получше, — сделал вывод он.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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