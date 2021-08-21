Захарова пообещала США жесткий и адекватный ответ на новые санкции

Фото: МИД РФ

Провокации Соединенных Штатов Америки на фоне ситуации с Алексеем Навальным говорят о нежелании Вашингтона считаться с реальностью. Ответ России на санкции будет жестким и адекватным. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Опять идет в ход устроенная западными спецслужбами провокация с мнимым отравлением А. Навального вкупе с угрозами в адрес компаний, участвующих в почти уже завершенном проекте «Северный поток — 2». Все это выглядит жалко и обреченно, свидетельствуя о неспособности Вашингтона отказаться от высокомерного хамства и нежелании считаться с реальностью, зная наперед, что давить на Россию бесполезно, а наш ответ, как всегда, будет жестким и адекватным, — говорится в опубликованном в субботу на сайте ведомства комментарии дипломата.

По ее словам, Москва оценивает новые санкции США в связи с «делом Навального» и «Северным потоком — 2» как отсутствие политической воли Вашингтона на выстраивание партнерских двусторонних отношений.

Захарова отметила, что введенные санкции противоречат договоренностям, достигнутым президентами России и США на саммите в Женеве 16 июня. Она подчеркнула, что это происходит на фоне «крупнейшего для США внешнеполитического провала в Афганистане», который может привести к «непредсказуемым последствиям».

Официальный представитель МИД РФ выразила надежду, что в Белом доме возьмут верх «рациональные соображения и осознание контрпродуктивности бесконечного нагнетания токсичной атмосферы в двусторонних отношениях, лишающей их какой-либо позитивной перспективы».

20 августа США ввели санкции против девяти физлиц и четырех организаций из России, так как они якобы связаны с «отравлением» Алексея Навального. В тот же день президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с российскими энергетическими проектами, в том числе газопроводом «Северный поток — 2».

Посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя произошедшее, отметил, что американские власти продолжают слепо следовать курсу на дальнейший подрыв отношений с Россией.