Аэропорт Кабула закрылся на двое суток из-за эвакуации людей

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Аэропорт Кабула не будет принимать новых людей 48 часов. Необходимо вывезти беженцев, уже находящихся на его территории. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на Госдеп США.

У ворот аэропорта собрались тысячи афганцев, которые хотят покинуть страну.

По словам талибов*, они намерены в ближайшие часы принять меры, чтобы облегчить процедуру выезда из государства.

— Открытие дороги для выезда из аэропорта Кабула необходимо для соблюдения порядка и закона, — прокомментировал для РИА Новости представитель организации.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о вводе американских войск на территорию страны. Талибы* начали вести боевые действия с афганскими военнослужащими. После этого Госдеп решил вывести часть войск с территории Афганистана, а также помочь местным жителям, которые собираются получать американские визы, в эвакуации.

15 августа телеканал CNN сообщил, что боевики движения «Талибан»* мирно вошли на территорию Кабула.

За несколько часов до этого президент Афганистана Ашраф Гани бежал из президентского дворца, сообщало посольство РФ в столице страны. Лидер также подал в отставку с поста президента страны, объяснив свое решение желанием предотвратить бойню. По данным СМИ, Гани отправился в Таджикистан, откуда планирует перебраться в третье государство. Однако МИД Таджикистана опроверг эту информацию. Представители министерства заявили, что самолет с афганским лидером не пересекал воздушного пространства страны.

Талибы* заявили, что контролируют всю территорию Афганистана. Также сообщалось, что боевые действия на территории столицы страны больше не ведутся.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.