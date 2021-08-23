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Движение восстановлено на Кутузовском проспекте после ДТП с двумя автомобилями

Иван Юминов

Происшествия
Движение восстановлено на Кутузовском проспекте после ДТП с двумя автомобилями
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Кутузовский проспект, 86 Карта всех событий

Движение после аварии с участием двух автомобилей восстановлено на Кутузовском проспекте. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 22 августа.

— Движение полностью восстановлено, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел 22 августа в районе дома 86 по Кутузовскому проспекту. В результате аварии один из автомобилей перевернулся, на месте работали оперативные службы. Движение в сторону области было временно ограничено до двух полос.

22 августа в результате аварии на Тверской улице погиб мужчина. По предварительным данным, он перебегал Тверскую улицу в районе дома № 31 в неположенном месте. В результате его сбил автомобиль BMW.

От полученных травм пешеход скончался на месте. В настоящий момент устанавливается личность погибшего. В Госавтоинспекции также отметили, что до пешеходного перехода мужчина не дошел 40 метров.

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