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Лавров заявил, что санкции Евросоюза против РФ больно бьют по «младоевропейцам»

Полина Долганова

Политика
Лавров заявил, что санкции Евросоюза против РФ больно бьют по «младоевропейцам»
Фото: МИД РФ

Санкции Евросоюза в отношении России являются бесполезным инструментом брюссельской политики. В отношении Москвы они бесперспективны, а потому бьют по «младоевропейцам». Об этом заявил министр внутренних дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, Россия понимает, что членство в Евросоюзе и НАТО возлагает на Будапешт обязательства, которые касаются участия в многосторонних санкционных режимах против третьих стран даже в тех ситуациях, когда это идет вразрез с интересами Венгрии.

Министр отметил, что, согласно российской позиции, таких проявлений принуждения к «блоковой солидарности» не должно быть в современное время.

— Важно, что санкции ЕС больно бьют по «младоевропейцам», а «еврогранды» умудряются даже извлекать из сложившейся ситуации выгоду для себя, — подытожил Лавров в интервью газете «Мадьяр Немзет».

В ЕС на полгода продлили экономические секторальные санкции в отношении России. Ограничительные меры нацелены на конкретные сектора экономики РФ на фоне ситуации на Украине. Санкции будут действовать до 31 января 2022 года.

До этого в СМИ сообщили, что Ангела Меркель считает, что президента России Владимира Путина необходимо пригласить на саммит Евросоюза. Предложение поддержал Эммануэль Макрон. В Кремле положительно оценили предложение провести совместный саммит Евросоюза с Россией. Однако позже главы государств и правительств стран Евросоюза не поддержали идею Меркель и отказались от проведения саммита с Путиным.

После этого Песков заявил, что Москва с сожалением относится к отказу Евросоюза от совместного саммита с Россией. Он добавил, что позиция Европы в вопросе взаимодействия с Россией не всегда последовательна, в отличие от четкой позиции Москвы.

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