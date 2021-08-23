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Омбудсмен Москвы возьмет на контроль ситуацию со сбитым трехлетним мальчиком

Илья Ашуров

Происшествия
Омбудсмен Москвы возьмет на контроль ситуацию со сбитым трехлетним мальчиком
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева возьмет на контроль ситуацию с трехлетним мальчиком, которого сбила машина на юге столицы. Она заявила, что изучит обстоятельства произошедшего.

— Мы всегда в таких ситуациях делаем свои запросы. И в данном случае будет сделан запрос, изучим все обстоятельства, и вопрос будет на обязательном контроле уполномоченного, — цитирует Потяеву РИА Новости.

В понедельник, 23 августа, в столичном ГУ МВД сообщили, что водитель автомобиля Mercedes сбил трехлетнего мальчика рядом с домом 55 на Бирюлевской улице. Ребенок передвигался на самокате по проезжей части. В момент инцидента мальчик находился в сопровождении своей матери.

Пострадавшего ребенка госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

Похожий случай произошел 22 августа на севере Москвы. Автомобиль сбил ребенка, который выехал на пешеходный переход на самокате на Дубнинской улице. В результате столкновения ребенок получил травмы.

Всего с начала года по состоянию на 17 августа в ДТП на дорогах Московской областипострадали 280 детей, семь из них погибли.

Кроме этого, с 12 августа полицейские зафиксировали более 24 тысяч случаев перевозки детей без специальных детских кресел.

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