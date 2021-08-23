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Авария с участием пяти автомобилей произошла на юго-востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Авария с участием пяти автомобилей произошла на юго-востоке Москвы
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Шоссейный проезд, 8 Карта всех событий

На юго-востоке столицы произошло ДТП с участием пяти машин. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел рядом с домом 8 в Шоссейном проезде.

— На месте работают оперативные службы. По возможности объезжайте данный участок, — говорится в сообщении.

23 августа в столице произошли два ДТП, в которых пострадали пешеходы. На улице Перерва водитель такси сбил пешехода, который, по предварительной информации, переходил дорогу в неположенном месте.

Еще одна авария произошла на улице Бирюлевской. Водитель автомобиля Mercedes сбил трехлетнего мальчика, который передвигался на самокате по проезжей части. В момент инцидента ребенок находился в сопровождении своей матери.

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