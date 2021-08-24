«Талибан»* создаст совет из 12 человек для управления Афганистаном

Боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле / Фото: РИА Новости

Лидеры радикального движения «Талибан»* создадут совет из 12 человек для управления Афганистаном. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники.

В совет, как отмечается, войдут глава политического офиса движения мулла Абдул Гани Барадар и мулла Мухаммед Якуб. Источник, близкий к ним, заявил, что они хотели бы включить в состав Ахмада Масуда, но издание считает этот сценарий маловероятным.

Некоторым членам прошлой администрации будет предложено управление министерствами на их выбор, отмечается на сайте журнала.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.