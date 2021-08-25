День рождения мотоцикла отметят в Музее техники Вадима Задорожного

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Музей техники Вадима Задорожного 28 августа приглашает взрослых и детей на праздник мощных моторов и скорости — День рождения мотоцикла.

На выставке посетители увидят редкие экземпляры, смогут промчаться с ветерком на мотоцикле и услышать рев моторов.

Гостей мероприятия ждут катание на мотоцикле военных лет, экскурсия по коллекции мотоциклов, шумовой тир, заезды на велобайках для юных посетителей, фотозона на мотоцикле военных лет.

Кульминацией праздника станут парад мотоциклистов с участием более 50 редких мотоциклов и мотошоу.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.

Музей-усадьба «Архангельское» 28 и 29 августа зовет посетителей на фестиваль «Автокультура», где можно увидеть редкие автомобили, легенды спорта и автопрома. Гости мероприятия познакомятся с уникальными автомобилями. На одной площадке соберутся более 80 машин, среди которых классика, легенды автоспорта, редкие янгтаймеры и эффектные спорткары.