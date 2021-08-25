За последние сутки в России выявили 19 536 случаев коронавируса

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За последние 24 часа в России зафиксировали 19 536 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 86 регионах. Об этом в среду, 25 августа, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что 7,2 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последний день в стране также зафиксировали 809 летальных исходов. После прохождения лечения от COVID-19 в РФ полностью вылечились 19 654 пациента.

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице выявили 1402 случая заболевания.

Фото: Стопкоронавирус.рф

23 августа Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, сообщил о стабилизации эпидемической ситуации в стране. Главным фактором улучшения здоровья граждан стала вакцинация. По его словам, стабилизация будет происходить в течение шести месяцев, однако расслабляться пока рано, поэтому стоит соблюдать ограничительные меры.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что людей не нужно заставлять вакцинироваться от коронавируса, вместо этого им стоит объяснять преимущества прививок.