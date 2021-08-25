«Не остановятся и на трех»: таролог рассказала о возможной беременности Тодоренко

Фото: instagram/reginatodorenko

Певец Влад Топалов и его супруга телеведущая Регина Тодоренко планируют стать многодетными родителями. Об этом в среду, 25 августа, рассказала таролог Марианна Абравитова.

Пользователи Сети давно подозревают Тодоренко в беременности. Артистка долгое время не выкладывала фото в полный рост и не носила подчеркивающих фигуру вещей.

Таролог отметила, что в семье Тодоренко и Топалова «происходит что-то экстраординарное». Она подтвердила, что телеведущая действительно с большой вероятностью беременна.

— На самом деле эта пара планирует стать многодетной, они не хотят останавливаться ни на двух, ни на трех. Их задача сейчас — родить как можно больше детей, сделать из них очень интересных личностей, — объяснила Марианна Абравитова в беседе с Пятым каналом.

Влад Топалов на личной странице в Instagram опубликовал неоднозначный пост во вторник, 24 августа. На фото певец ошеломленно и восторженно смотрит на жену Регину Тодоренко, крича и хватаясь за голову. Кадр запечатлен в салоне автомобиля, около которого стоит сотрудник ГИБДД. У многих не осталось сомнений, что Регина Тодоренко забеременела во второй раз.

Недавно Влад Топалов поделился с подписчиками, что учеба в Англии нанесла ему серьезную детскую травму.