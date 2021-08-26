Наталья Сергунина: Кинопоказы пройдут на 60 площадках в Москве в рамках «Ночи кино»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Кинопоказы в рамках всероссийской акции «Ночь кино» состоятся в 60 музеях, библиотеках и культурных центрах столицы. Об этом в четверг, 26 августа, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, 28 августа москвичей и гостей столицы ждет интересная и насыщенная программа: показы фильмов, тематические мастер-классы, лекции и встречи с известными режиссерами и артистами.

В Центральной детской библиотеке № 226 в рамках программы «Мастера кинематографа ХХ века» детей познакомят с произведениями, которые стали основой сюжета популярных кинолент, а также предложат поучаствовать в мастер-классе по созданию анимации.

В музее «Садовое кольцо» велогид и радиоведущая Наталья Лисицына расскажет посетителям о роли велосипедов в кино советского времени и связанных с этим забавных историях.

С современными мультфильмами и их создателями москвичей познакомят в галерее «Загорье».

В Музее истории ГУЛАГа посетители смогут послушать лекцию о немецком кино 70–80-х годов прошлого столетия, а также посмотреть известные киноленты о войне.

Музей моды расскажет гостям о костюмах из фильма «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна, а после покажет культовую картину. Далее в программе предусмотрена дискуссия по поводу одежды в кино.

С полным списком планируемых мероприятий можно ознакомиться на сайте акции «Ночь кино» или на официальном сайте мэра Москвы. Отмечается, что для посещения многих площадок требуется предварительная регистрация.

В воскресенье, 22 августа, Наталья Сергунина сообщила, что более 60 тысяч раз пользователи онлайн-гида «Узнай Москву» посмотрели раздел «Маршруты».