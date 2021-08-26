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МВД показало видео допроса подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени

Анастасия Волоснова

Происшествия
МВД показало видео допроса подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени
Фото: СК РФ

МВД РФ опубликовало видео допроса подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени. На кадрах видно, как мужчина дает признательные показания.

— Задержан за убийство несовершеннолетней, — заявляет мужчина на видео, которое приводит РИА Новости.

Также подозреваемый отвечает на другие вопросы следователя.

30 июня в Тюмени пропала девочка 2012 года рождения. 30 июня она вышла из своего дома по адресу улица Судостроителей и не вернулась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Также в отношении органов системы профилактики было возбуждено дело о халатности. Позже уголовное дело передали в центральный аппарат СК РФ. Тело школьницы обнаружили в Тюмени 19 августа.

25 августа мужчина, задержанный по делу об убийстве пропавшей восьмилетней девочки в Тюмени, признался в преступлении.

«Вечерняя Москва» собрала всю информацию, известную на данный момент о 40-летнем жителе Тюмени, которого подозревают в причастности к убийству восьмилетней Насти Муравьевой.

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