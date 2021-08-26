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Подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени привезли на следственные действия

Анастасия Волоснова

Происшествия
Подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени привезли на следственные действия
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Мужчину, подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени, привезли на следственные действия. Об этом в четверг, 26 августа, сообщил корреспондент РЕН ТВ.

На опубликованных кадрах можно увидеть, предположительно, подозреваемого по делу и оперативников. Группа людей находится на дороге, в окружении зелени и деревьев.

25 августа мужчина, задержанный по делу об убийстве восьмилетней девочки, признался в преступлении.

30 июня в Тюмени пропала девочка 2012 года рождения. Она вышла из своего дома по адресу улица Судостроителей и не вернулась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Также в отношении органов системы профилактики было возбуждено дело о халатности. Позже уголовное дело передали в центральный аппарат СК РФ. Тело школьницы обнаружили в Тюмени 19 августа.

«Вечерняя Москва» собрала всю информацию, известную на данный момент о 40-летнем жителе Тюмени, которого подозревают в причастности к убийству восьмилетней Насти Муравьевой.

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