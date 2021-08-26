Здание МИСиС на Ленинском проспекте отреставрируют

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Ленинский проспект, 6 Карта всех событий

Здание Национального исследовательского технического университета «МИСиС» на Ленинском проспекте в Москве отреставрируют на грант столичных властей. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Здание расположено по адресу Ленинский проспект, дом 6, строение 1. Оно было построено в конце XVIII — начале XIX века.

Власти Москвы выделят грант в размере 15 миллионов рублей на реставрацию объекта. На полученные средства в 2021 году проведут проектные и изыскательские работы для сохранения исторического здания.

В настоящее время МИСиС является объектом культурного наследия регионального значения. Во время реставрации специалисты будут ремонтировать фасады, вестибюль первого этажа, а также зоны лестниц, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В четверг, 19 августа, в Колпачном переулке началась реставрация дома и построек двух исторических усадеб, которые в начале прошлого столетия принадлежали семье известных столичных промышленников по фамилии Кноп.

11 августа Сергей Собянин сообщил, что уникальные фрески начала XVIII века восстановят в Сретенском монастыре. Они были выполнены костромскими мастерами в 1707 году.