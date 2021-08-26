Минздрав РФ предупредил о летальности при заболевании дельта-штаммом COVID-19

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Летальность при заболевании «дельта»-штаммом коронавирусной инфекции может быть выше, нежели в случае заболевания другими вариантами вируса. Это связано с ускоренным развитием осложнений. Об этом в четверг, 26 августа, рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, при заболевании «дельта»-штаммом в организме может оперативно развиться тяжелая пневмония, образоваться поражение сердца и других органов. Тяжелые формы заболевания также отмечаются у молодежи.

— Ввиду этих факторов летальность при заболевании COVID-19, вызванном дельта-штаммом, может быть выше аналогичных показателей в предыдущий период подъема заболеваемости, — цитирует специалиста Интерфакс.

Кузнецов подытожил, что среди граждан, которые сделали прививку от коронавируса, зафиксировано гораздо меньшее количество случаев госпитализации.

Один из вариантов коронавируса B.1.617 впервые обнаружили в Индии в октябре 2020 года. Три его новых вариации — B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3 — были выявлены позже. Штамм «дельта» распространился на территории многих государств.

Врачи установили, что индийский штамм коронавируса «дельта» может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. Основными симптомами заболевания индийским штаммом коронавируса являются насморк, боль в горле и головная боль. Среди самых опасных отмечают образование тромбов. Также сообщалось, что данный штамм коронавируса более агрессивный, а вызванная им болезнь протекает быстрее.